День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 17:00

Орхидея вдруг «ожила» и пошла в рост: добавляю лимон в воду — цветет как с картинки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный полив не всегда дает орхидее все, что ей нужно. А вот простой домашний прием с лимонным соком способен заметно оживить растение без дорогих удобрений. Способ доступный, но работает не хуже покупных средств.

Лимон слегка подкисляет воду, а именно такая среда нравится орхидеям. Корни лучше развиваются, снижается риск гниения, а само растение становится крепче и устойчивее к болезням. Для раствора беру 3 литра отстоянной воды и добавляю около 100 мл свежего сока, хорошо перемешиваю.

Горшок ставлю в емкость с этим раствором, чтобы влага заходила снизу через дренажные отверстия. Держу примерно полчаса — этого хватает, чтобы субстрат пропитался. Летом повторяю раз в неделю, зимой — раз в две.

Главное — не переборщить. При умеренном использовании уже через пару недель видно результат: листья становятся ярче, а цветение — заметно пышнее и дольше держится.

Ранее был назван цветок, который сам себя польет и заполнит клумбу цветами за месяц.

Проверено редакцией
Общество
советы
орхидеи
цветы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.