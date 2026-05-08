Минюст исключил три организации из реестра иноагентов

Минюст России исключил из реестра иностранных агентов три организации, следует из сообщения на сайте министерства. Речь идет об ООО «Честные выборы» и «Первое антикоррупционное СМИ», а также благотворительном фонде «Гражданский союз». Причиной стала ликвидация указанных организаций.

В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в список иностранных агентов был внесен философ Михаил Эпштейн. В реестр также попали новостной ресурс Cyprus Daily News, политик Антон Михальчук, писатель Игорь Ефимов, а также Евгений Малюгин и Андрей Агапов.

Ранее Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу. В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии за госизмену, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и работу в нежелательной НПО.