День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:33

Минюст исключил три организации из реестра иноагентов

Минюст исключил «Честные выборы» и «Гражданский союз» из реестра иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минюст России исключил из реестра иностранных агентов три организации, следует из сообщения на сайте министерства. Речь идет об ООО «Честные выборы» и «Первое антикоррупционное СМИ», а также благотворительном фонде «Гражданский союз». Причиной стала ликвидация указанных организаций.

В соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью «Честные выборы», Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский союз» и общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в список иностранных агентов был внесен философ Михаил Эпштейн. В реестр также попали новостной ресурс Cyprus Daily News, политик Антон Михальчук, писатель Игорь Ефимов, а также Евгений Малюгин и Андрей Агапов.

Ранее Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу. В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии за госизмену, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и работу в нежелательной НПО.

Власть
Минюст РФ
иноагенты
реестры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова резко пристыдила россиян за жалобы на отключения интернета
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.