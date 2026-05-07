День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 10:49

МВД вновь объявило в розыск известного журналиста-иноагента

МВД России переобъявило в розыск Кара-Мурзу в рамках уголовного дела

Владимир Кара-Мурза Владимир Кара-Мурза Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу, следует из базы розыска ведомства. В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии за госизмену, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и работу в нежелательной НПО.

Кара-Мурза Владимир. Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>. Переобъявлен, — сказано в ведомственной базе.

Кроме того, в отношении журналиста заведено пять исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов, которые он получил за нарушение закона об иноагентах, передает РИА Новости. Сейчас приставы взыскивают с Кары-Мурзы 170 тыс. рублей и более 39 тыс. рублей исполнительского сбора.

Ранее стало известно, что Белорусский суд официально признал YouTube-канал «вДудь», принадлежащий журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экстремистским ресурсом. Соответствующее решение было приятно 27 апреля.

Общество
Владимир Кара-Мурза
МВД России
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.