МВД вновь объявило в розыск известного журналиста-иноагента МВД России переобъявило в розыск Кара-Мурзу в рамках уголовного дела

Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу, следует из базы розыска ведомства. В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии за госизмену, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и работу в нежелательной НПО.

Кара-Мурза Владимир. Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>. Переобъявлен, — сказано в ведомственной базе.

Кроме того, в отношении журналиста заведено пять исполнительных производств о взыскании неоплаченных штрафов, которые он получил за нарушение закона об иноагентах, передает РИА Новости. Сейчас приставы взыскивают с Кары-Мурзы 170 тыс. рублей и более 39 тыс. рублей исполнительского сбора.

Ранее стало известно, что Белорусский суд официально признал YouTube-канал «вДудь», принадлежащий журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экстремистским ресурсом. Соответствующее решение было приятно 27 апреля.