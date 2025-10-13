Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 15:25

Список террористов и экстремистов пополнился двумя политиками-иноагентами

Росфинмониторинг включил экс-депутата Яшина и Кара-Мурзу в список террористов

Илья Яшин Илья Яшин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в список террористов и экстремистов, с такими данными можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга. До этого Кара-Мурзу объявили в розыск по линии МВД.

Кара-Мурза Владимир Владимирович 07.09.1981 г. р., г. Москва; <…> Яшин Илья Валерьевич, 29.06.1983 г. р., г. Москва, — сказано на сайте ведомства.

Ранее Кара-Мурза сообщил о существовании неофициальных контактов между украинскими властями и российской эмигрантской оппозицией. Он выразил намерение вывести эти переговоры на высший уровень.

До этого стало известно, что Кара-Мурза погасил долг почти на 400 тысяч рублей, оплатив уголовный штраф по статьям за госизмену и распространение фейков о ВС РФ. Уточнялось, что он должен еще 300 тысяч рублей за административное правонарушение.

Также стало известно, что писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может давить на свидетелей в рамках уголовного дела. В СК России уточнили, что адвокаты фигуранта не согласны с этим. В ходатайстве ведомства говорится, что Быков может продолжить скрываться от органов суда и следствия.

