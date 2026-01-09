Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск

Проверка внутренних войск Министерства внутренних дел началась в Белоруссии, заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в рамках мероприятий отрабатываются методы борьбы с условными террористами, планирующими атаки на критически важные объекты.

Мы ищем, блокируем, уничтожаем группы условного противника, которые планируют совершение террористических актов в отношении критически важных объектов практически во всех областных центрах, — сказал Карпенков.

Он добавил, что успешно отработаны практически все вводные, озвученные министром внутренних дел. Также задержаны все группы условных террористов. При этом мероприятия проходят по всей территории Белоруссии.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал операцию США, в ходе которой лидера Венесуэлы Николаса Мадуро насильно вывезли из страны. Он подчеркнул, что повторить венесуэльский сценарий в Белоруссии попросту нереально.