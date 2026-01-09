Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:36

Белоруссия начала отработку предупреждения терактов в ходе проверки войск

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Проверка внутренних войск Министерства внутренних дел началась в Белоруссии, заявил заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в рамках мероприятий отрабатываются методы борьбы с условными террористами, планирующими атаки на критически важные объекты.

Мы ищем, блокируем, уничтожаем группы условного противника, которые планируют совершение террористических актов в отношении критически важных объектов практически во всех областных центрах, — сказал Карпенков.

Он добавил, что успешно отработаны практически все вводные, озвученные министром внутренних дел. Также задержаны все группы условных террористов. При этом мероприятия проходят по всей территории Белоруссии.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал операцию США, в ходе которой лидера Венесуэлы Николаса Мадуро насильно вывезли из страны. Он подчеркнул, что повторить венесуэльский сценарий в Белоруссии попросту нереально.

Белоруссия
терроризм
террористы
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.