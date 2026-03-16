Жительницу Минска подозревают в реабилитации нацизма

СК Белоруссии расследует уголовное дело в отношении минчанки Екатерины Каланчук-Водоносовой, передает БелТА. 39-летнюю женщину подозревают в реабилитации нацизма через YouTube-канал.

Установлено, что Каланчук-Водоносова, находясь за границей и действуя в тесном сговоре с экстремистскими формированиями, через подконтрольный им публичный YouTube-канал систематически и целенаправленно изготавливает и распространяет материалы, направленные на реабилитацию нацизма, — говорится в тексте.

Следствие отмечается, что в этих материалах открыто восхваляется один из главных нацистских преступников в Белоруссии — Вильгельм Кубе, занимавший пост генерального комиссара так называемой «Белорутении». Он лично отдал приказы об уничтожении более 50 тыс. евреев в Минском гетто в 1942 году. Кроме того, в роликах Каланчук-Водоносовой героизируются коллаборационисты — участники «Вспомогательной полиции», «Белорусской центральной рады» и других подобных формирований, которые причастны к убийствам десятков тысяч белорусов, русских, евреев и людей других национальностей.

Ранее городской суд Москвы приговорил блогера Арсена Маркаряна к четырем годам и шести месяцам колонии по делу о реабилитации нацизма. Блогеру также запретили администрировать ресурсы в интернете.