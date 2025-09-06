СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может оказывать давление на свидетелей в рамках уголовного дела, приводит ТАСС соответствующее ходатайство СК о заочном аресте литератора. Отмечается, что адвокаты не согласны с этим утверждением.

Находясь на свободе, Быков может продолжить скрываться от органов следствия и суда, иным способом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать давление на свидетелей, — указано в ходатайстве СК.

Отмечается, что писателю вменяют статьи о распространении заведомо ложной информации о ВС России, а также об уклонении от исполнения обязанностей в рамках закона об иноагентах. По версии следствия, в 2023 году, будучи за границей, Быков опубликовал интервью с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ.

Быков находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное разбирательство проводится в соответствии с установленной процедурой для случаев, когда обвиняемый скрывается от правосудия.