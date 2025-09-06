Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:30

СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может оказывать давление на свидетелей в рамках уголовного дела, приводит ТАСС соответствующее ходатайство СК о заочном аресте литератора. Отмечается, что адвокаты не согласны с этим утверждением.

Находясь на свободе, Быков может продолжить скрываться от органов следствия и суда, иным способом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать давление на свидетелей, — указано в ходатайстве СК.

Отмечается, что писателю вменяют статьи о распространении заведомо ложной информации о ВС России, а также об уклонении от исполнения обязанностей в рамках закона об иноагентах. По версии следствия, в 2023 году, будучи за границей, Быков опубликовал интервью с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ.

Быков находится в розыске, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судебное разбирательство проводится в соответствии с установленной процедурой для случаев, когда обвиняемый скрывается от правосудия.

Дмитрий Быков
иноагенты
суды
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, могут ли продюсеры потребовать от Тарасовой компенсацию
Железная дорога под Славянском осталась без электричества
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.