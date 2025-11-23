Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 12:31

Писатель Рой объяснил, зачем иноагент Быков покинул Россию

Олег Рой: внесенный в список иноагентов Быков был не писателем, а проектом

Олег Рой Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был не литератором, а проектом, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель Олег Рой. Он добавил, что именно «проекты» и уехали из России после начала СВО и теперь выступают с критикой в адрес бывших соотечественников.

Уехали из России — «проекты». И Быков проект. Кому-то ведь было надо его раскручивать. Под него выстраивались радиостанции, медиа-платформы, фестивали. Его приглашали везде и вся, — напомнил Рой на правах человека, который более 30 лет работает в книжной индустрии.

Писатель подверг сомнению литературные способности Быкова и его коллег, также уехавших из РФ. При этом талантливые авторы, убежден Рой, остались в России, и их много.

На самом деле, он (Дмитрий Быков. — NEWS.ru) ноль. Никто. Теперь сидит где-то … И другие проекты уехали, сдулись. Писатели — остались. Они как были в нашей великой стране, так и есть, — резюмировал собеседник.

Ранее Рой выразил мнение, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ, предположил писатель.

Также он назвал «своими» песни Пугачевой и экс-лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Собеседник пояснил, что творчество артистов оплачено государством и народом, поэтому все жители России имеют право считать эти произведения собственными.

Олег Рой
иноагенты
Дмитрий Быков
Специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лучшие рецепты с сыром! Сырное настроение: идеи, быстрые блюда и подсказки
Командир бригады «Пятнашка» раскрыл проблему ВСУ в обороне
В России обвинили американцев в искажении истории Нюрнбергского процесса
Губернатор принял срочные меры после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Сам себе хакер: выясняем, почему тормозит компьютер и как это исправить
Какую незамерзайку выбрать на зиму-2025: рейтинг и какая не вредит омывателю
Уехавшего из России ведущего «Модного приговора» могут арестовать
Военкор рассказал, как от украинцев скрывают реальное число потерь
Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия
Глава ФПБК Бородин подал в суд на Пугачеву
Водитель оказался в розыске из-за нарушившего ПДД ребенка
В крупнейшем аэропорту России сняли запрет на полеты
Писатель Рой раскрыл роль Степашина и Мединского в помощи фронту и Донбассу
Названо число покинувших Белгородскую область из-за атак ВСУ людей
НАБУ подготовило обвинение против Умерова
В Минобороны сообщили о поражении важных объектов украинской инфраструктуры
В Госдуме назвали возможные рычаги давления Трампа на Зеленского и Евросоюз
Скандально известного российского блогера задержали в Эмиратах
Силы ПВО за сутки сбили 140 украинских беспилотников
Писатель Рой объяснил, зачем иноагент Быков покинул Россию
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.