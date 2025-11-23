Писатель Рой объяснил, зачем иноагент Быков покинул Россию Олег Рой: внесенный в список иноагентов Быков был не писателем, а проектом

Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был не литератором, а проектом, выразил мнение в интервью NEWS.ru писатель Олег Рой. Он добавил, что именно «проекты» и уехали из России после начала СВО и теперь выступают с критикой в адрес бывших соотечественников.

Уехали из России — «проекты». И Быков проект. Кому-то ведь было надо его раскручивать. Под него выстраивались радиостанции, медиа-платформы, фестивали. Его приглашали везде и вся, — напомнил Рой на правах человека, который более 30 лет работает в книжной индустрии.

Писатель подверг сомнению литературные способности Быкова и его коллег, также уехавших из РФ. При этом талантливые авторы, убежден Рой, остались в России, и их много.

На самом деле, он (Дмитрий Быков. — NEWS.ru) ноль. Никто. Теперь сидит где-то … И другие проекты уехали, сдулись. Писатели — остались. Они как были в нашей великой стране, так и есть, — резюмировал собеседник.

Ранее Рой выразил мнение, что певица Алла Пугачева может быть не в себе, но ее следует простить. Именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против РФ, предположил писатель.

Также он назвал «своими» песни Пугачевой и экс-лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Собеседник пояснил, что творчество артистов оплачено государством и народом, поэтому все жители России имеют право считать эти произведения собственными.