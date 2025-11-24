«Пусть и дальше живут там»: Рой о Пугачевой, Хазанове, Макаревиче и СВО

Министерство просвещения России утвердило список литературы для внеклассного чтения. Туда попали два произведения писателя Олега Роя — «Сын Донбасса» и «Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны». О своих впечатлениях от поездок в зону специальной военной операции, отношении к бывшим коллегам — Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрию Глуховскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — и покинувшим РФ артистам — в интервью NEWS.ru.

«Против нашей страны воюют более 50 государств»

— Мы с моей командой выезжаем регулярно в Донбасс, помогаем фронту. Происходящие в зоне СВО события воспринимаем как войну. Против нашей страны воюют более 50 государств. Правительства этих стран поставляют на Украину смертоносное оружие, которое убивает мирное население, и наших солдат. Я об этом пишу, в том числе, в произведениях, которые теперь вошли в список рекомендованной литературы для внеклассного чтения.

Хочу, чтобы наши дети и подростки также знали об историческом периоде, который сейчас проходит наша страна. Все больше людей вовлекаются в работу во имя нашей победы.

Я вижу и совсем юных мальчишек, воюющих на фронте, общаюсь с ними. Сколько в них гордости за нашу страну, стойкости. Есть и те, кому за 60, тоже воюют. Все плечом к плечу.

Что Рой думает об иноагенте Быкове

— Я нахожусь в книжном бизнесе почти 30 лет. Могу сказать, что известность не всегда означает качество. Иногда классные и нужные авторы находятся за бортом. А раскручивают тех, кто в состоянии оперативно выполнять задачи издательских домов. Это называется «проекты».

Так вот, «проекты» уехали из России. И Быков (Дмитрий Быков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) проект. Кому-то ведь надо было его раскручивать. Под него выстраивались радиостанции, медиа-платформы, фестивали. Его приглашали везде и вся. А на самом деле он — ноль. Никто, звать никак. Теперь сидит где-то. И другие проекты уехали, сдулись. Писатели остались. Они как были в нашей великой стране, так и есть.

Дмитрий Быков Фото: Кирилл Калинников/РИА Новости

«Не только на линии соприкосновения идет бой»

— В России сотни театров. Почему почти нет спектаклей об СВО, о наших воинах? Нет фильмов. Многие наши артисты, которые играют в кино и сериалах, зарабатывая огромные деньги, к исходу четвертого года военных действий так и не высказали своего отношения к спецоперации. Им мешает недвижимость за рубежом? А почему мы им вопросы не задаем?

Постучаться бы на съемочную площадку: «Здравствуйте, актер такой-то. Вы играете почти в каждом популярном сериале. А что вы думаете про нашу страну, про наших солдат?». И камеры не выключать, пусть отвечают.

Я когда-то придумал притчу, она короткая и все объясняет. Чтобы токарю сделать снаряд на станке, нужно примерно пять инструментов. Культурный фронт — это те же пять инструментов или чуть больше: мультипликация, спектакли, фильмы, книги…

Десятилетиями этими инструментами воздействовали на умы, преимущественно, молодежи. Поэтому у нас в России сверкал Голливуд с его кинопродукцией, а рынок книг на 85% состоял из иностранной литературы. В этом случае кто воспитывал наших детей, по каким лекалам? Мы можем называть это «пятой колонной», как угодно.

Не только на линии боевого соприкосновения идет бой. Но и — внутри нашей великой страны, в том числе — в сфере культуры.

«Более 160 романов написаны на тему СВО»

— Руководителем комитета (Олег Рой руководит комитетом по духовно-патриотическому воспитанию при Российском Книжном Союзе РФ. — NEWS.ru) меня назначил президент Книжного Союза Сергей Вадимович Степашин. Практически то же самое я и раньше делал, но в общественном формате.

Вместе с издательствами формируем список авторов, которые пишут на патриотические темы, уже выпустили каталог. Более 160 романов написаны на тему СВО. Они есть в продаже, пользуются огромным спросом. Это важно.

Я очень благодарен Владимиру Ростиславовичу Мединскому, возглавившему Союз Писателей. Вижу, как благодаря ему многое меняется в лучшую сторону.

Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Без их с Сергеем Вадимовичем поддержки не пошли бы караваны книг в библиотеки на воссоединенные территории. Это произведения о нашей великой стране. Пытаемся создавать библиотеки в прифронтовых и фронтовых госпиталях, недавно в очередной раз я отвез 4,5 тысячи книг. Уже через неделю оттуда позвонили с просьбой прислать еще. Сообщили, что парни (выздоравливающие в госпиталях участники СВО) «все книги разобрали». Это же здорово! Читают бойцы!

А кто-то говорит, мол, не надо пока снимать ни мультфильмы, ни спектакли, ни фильмы об СВО. Якобы общество не готово. Ложь! Для чего-то тянут время, давая шанс западникам снимать и писать их «правду» в кавычках.

«Сегодняшний Хазанов мне не интересен»

— Хазанов тех времен, когда я его знал как комика и человека с хорошим чувством юмора, на мой взгляд, это один человек. И есть «другой Хазанов», сегодняшний. Мне он не интересен. Опять же это личное мнение.

Имел ли право журналист задавать вопросы Хазанову (директор Театра Эстрады и народный артист РСФСР Хазанов в грубой форме отказался отвечать на вопросы журналиста о том, для чего распродает свое имущество в Москве и не собирается ли эмигрировать из России. — NEWS.ru) о продаже им имущества и планах на проживание в России? Мне кажется, да. И мне как одному из представителей нашего общества тоже интересно было бы узнать, а как же так происходит.

И театры давали деятелям культуры, и квартиры, и выгодные контракты… А в трудный для нашей страны момент где эти люди? С нашим народом и с нашей страной? Или уже за границей? Сейчас эти вопросы задают журналисты, а завтра могут начать задавать следователи.

Писатель Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

«Пугачева выжила из ума абсолютно»

— Выше мы с вами говорили об инструментах культуры. Недавнее интервью Пугачевой — тоже инструмент. На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно. Ее следует простить и забыть. Простить только потому, что есть прошлое, которое связывает нас с ее песнями. Но самой ее уже нет для нашей великой страны.

Все эти персонажи, ненавидящие Россию, живут в Израиле, который убивает ежедневно детей Газы. Однако на это закрывают глаза. Они рукоплескали Трампу — президенту страны, развязывающей самые большие и кровавые конфликты в мире, используя доллар как кнут. Пусть и дальше живут там, а их прошлое останется прошлым. Только это — наше прошлое.

Песню «Поворот» (хит Андрея Макаревича, внесенного Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) я пел, когда ездил на картошку студентом. Государством и народом это оплачено. Так же, как песни Пугачевой. Но это мое, опять же, мнение. Наше государство умеет прощать. Есть люди более жесткие и не желают этого делать. Я среди них.

«А доколе?!»

— Мой низкий поклон всем, кто стоял за созданием спектакля «Неотправленные письма» (спектакль по роману Олега Роя вышел на сцене Театра Моссовета. Это один из немногих пока спектаклей о спецоперации в Москве. — NEWS.ru). Это дирекция Театра Моссовета, актеры — Дмитрий Щербина и Ольга Кабо, которые играют главные роли. Спектакль успешно гастролирует. Когда играли в моем родном Магнитогорске, зрительный зал более двадцати минут аплодировал. Не припомню подобной реакции ни с одной другой постановкой.

Таких бы спектаклей о героях СВО побольше. Чтобы были в репертуаре каждого театра. Потому что бойцы уже спрашивают: послушайте, деятели культуры, в тылу остались наши дети, жены… Вы что-то хорошее создадите для них? Или так и будут идти сериалы про «Патрики»?

Писатель Олег Рой Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Нельзя воспитать патриота на Comedy Club. И шоу не должны идти круглосуточно. Вам же деньги выделяются, справедливо напомнят бойцы. Нам — на этот фронт, вам — на культурный. Только мы показываем свои результаты победами под Красноармейском (Покровском), здесь и сейчас. А вы свои когда?

У нас очень правильное государство, не проводит политику террора, в том числе культурного. Хотя иногда мне хочется, чтобы кто-то задал вопрос — тихонечко, но чтобы мир содрогнулся. И сказал бы — «А доколе?!».

