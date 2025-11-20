Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 21:18

«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО

Гагин: на вертолетах ВСУ пытались вывезти военнослужащих НАТО

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Советник главы ДНР Ян Гагин в интервью NEWS.ru заявил о своем скептическом отношении к попытке ВСУ проникнуть в Красноармейск (Покровск) на вертолетах. Он предположил, что таким образом украинские войска намеревались вывезти из города военнослужащих стран НАТО. Совсем скоро, по прогнозам эксперта, эта информация станет точно известна российским военным.

За кем они прилетали, мы узнаем уже, наверное, после освобождения города. Скорее всего, это иностранцы. Или наемники, или военнослужащие регулярной армии НАТО. В любом случае прилетали за кем-то либо за чем-то, — отметил собеседник.

Ранее ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы Сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск в Донецкой Народной Республике.

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что ГУР Украины отправило свой десант под Красноармейск ради медийного эффекта. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.

«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
