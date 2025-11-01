Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском

Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском МО: ВС РФ пресекли высадку с вертолета ССО ГУР под Красноармейском

ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Это произошло в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике.

Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены, — сказано в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц показал кадры, на которых видно, как российские операторы дронов ликвидируют украинских спецназовцев. Он пошутил, что президент Украины Владимир Зеленский направил в Красноармейск спецназ вместо журналистов.

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал, что ГУР Украины отправило свой десант под Красноармейск ради медийного эффекта. По его словам, украинская разведка давно «славится отправкой людей на убой» ради красивых кадров и политических целей.