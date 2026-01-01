Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 22:49

Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией

Стубб: отношения Финляндии с Россией изменились навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отношения между Россией и Финляндией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые передает Yle, финская сторона приложит все усилия, чтобы сохранить суверенитет Украины.

Отношения с Россией изменились навсегда, — сообщил Стубб.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России отправило в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года, сообщила представитель российского ведомства Мария Захарова. Это «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», которая переведена на финский язык.

До этого Захарова заявила: нынешние руководители европейских стран не заслуживают статуса элиты из-за русофобии и национализма, что негативно влияет на экономику и благополучие их государств. Она отметила, что русофобия приобрела уродливые формы в XXI веке. В качестве примера Захарова привела Германию, Италию, Францию и Испанию, подчеркнув, что их лидеры привели страны к кризису.

Кроме того, власти Финляндии уведомили посольство России о задержании грузового судна Fitburg, среди членов экипажа которого есть россияне. Подчеркивается, что никаких обращений от граждан РФ пока не поступало.

Александр Стубб
Финляндия
Россия
отношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Над российским регионом сбили 14 БПЛА
Новогодние каникулы в городе: план идеального отдыха для семьи
Приметы 2 января — Игнатьев день: не покупайте обувь ни в коем случае!
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 января 2026 года
Помощь Ефремова, брошенный сын, кома: трагедия актрисы Евгении Ханаевой
В Польше пообещали завоевать Балтийское море в 2026 году
Над Россией сбили 201 украинский дрон
Жители Запорожской области зажгли свечи в память о жертвах атаки в Хорлах
«Мрачный цинизм»: на Западе высказались о переговорах по Украине
Один российский аэропорт прекратил свою работу
Две женщины упали под Новый год с большой высоты в Москве
Президент Финляндии высказался об отношениях с Россией
Бастрыкин взял под контроль расследование драки со стрельбой в Подольске
Бывший футболист «Спартака» скончался в реанимации
Российского хоккеиста признали лучшим новичком НХЛ в декабре
Российская армия ликвидировала командира батальона теробороны ВСУ
Следователи сделали важное заявление по теме атак ВСУ на Россию
Посольство запросило данные о пострадавших в пожаре в Швейцарии россиянах
Раскрыты страшные последствия протестов в Иране
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.