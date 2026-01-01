Отношения между Россией и Финляндией изменились навсегда, заявил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, которые передает Yle, финская сторона приложит все усилия, чтобы сохранить суверенитет Украины.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел России отправило в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года, сообщила представитель российского ведомства Мария Захарова. Это «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», которая переведена на финский язык.

До этого Захарова заявила: нынешние руководители европейских стран не заслуживают статуса элиты из-за русофобии и национализма, что негативно влияет на экономику и благополучие их государств. Она отметила, что русофобия приобрела уродливые формы в XXI веке. В качестве примера Захарова привела Германию, Италию, Францию и Испанию, подчеркнув, что их лидеры привели страны к кризису.

Кроме того, власти Финляндии уведомили посольство России о задержании грузового судна Fitburg, среди членов экипажа которого есть россияне. Подчеркивается, что никаких обращений от граждан РФ пока не поступало.