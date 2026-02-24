В Китае обратили внимание, чем грозят слова Стубба о ядерных объектах РФ NetEase: слова Стубба об уничтожении ядерных объектов РФ грозят эскалацией

Слова президента Финляндии Александра Стубба о готовности уничтожить российские ядерные объекты грозит серьезной эскалацией, пишет китайский портал NetEase. В издании пишут, что Москва ответит ударом по Хельсинки.

Если сценарий Стубба будет реализован, Москва не будет бездействовать. Тень ядерной войны накрыла всю Европу. Ракетные комплексы «Искандер» <...> могут ударить по Хельсинки, а также финским авиабазам, командным центрам и основным транспортным маршрутам, — говорится в публикации.

Ранее Стубб заявил о планах правительства создать наиболее боеспособные арктические подразделения в составе Североатлантического альянса. В Хельсинки считают, что такие меры необходимы для сдерживания якобы существующей угрозы со стороны Российской Федерации. По его словам, страна нацелена на формирование элитных сил, способных действовать в условиях Крайнего Севера.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Стубб постоянно забывает об участии Финляндии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии. Политик напомнил, что после поражения Третьего рейха Москва начала развивать добрые отношения с Хельсинки, однако сейчас все это перечеркнуто.