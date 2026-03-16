В Финляндии раскрыли истинный смысл ударов ВСУ по Москве Политик Мема: в налетах дронов ВСУ на Москву нет военной стратегии

Украинский президент Владимир Зеленский намеренно провоцирует дальнейшее обострение противостояния с Россией, организуя налеты беспилотников на российскую столицу, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По мнению политика, подобные действия не имеют военной стратегии, а служат лишь инструментом эскалации, что подтверждает недавнее заявление главы США Дональда Трампа о сложностях переговоров с Киевом по сравнению с Москвой.

В этих атаках нет стратегии, это чистая эскалация, — написал он.

Ранее историк войск ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов выразил мнение, что к массированной атаке украинских дронов на столицу могут быть причастны спецслужбы трех европейских государств — Великобритании, Франции и Германии. Как подчеркнул эксперт, эти державы не стремятся к мирному диалогу, а напротив, заинтересованы в эскалации. Кнутов обратил внимание, что Киев впервые использовал такую манеру ведения боевых действий, ориентированную на причинение наибольшего урона гражданскому населению.

Кроме того, он предположил, что массированный налет украинских беспилотников на Москву мог осуществляться с территории Сумской и Харьковской областей. По оценке эксперта, украинская сторона задействовала в этой атаке около 250 дронов, обладающих способностью преодолевать большие дистанции.