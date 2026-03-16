Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 16:55

В Финляндии раскрыли истинный смысл ударов ВСУ по Москве

Политик Мема: в налетах дронов ВСУ на Москву нет военной стратегии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский президент Владимир Зеленский намеренно провоцирует дальнейшее обострение противостояния с Россией, организуя налеты беспилотников на российскую столицу, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По мнению политика, подобные действия не имеют военной стратегии, а служат лишь инструментом эскалации, что подтверждает недавнее заявление главы США Дональда Трампа о сложностях переговоров с Киевом по сравнению с Москвой.

В этих атаках нет стратегии, это чистая эскалация, — написал он.

Ранее историк войск ПВО и военный аналитик Юрий Кнутов выразил мнение, что к массированной атаке украинских дронов на столицу могут быть причастны спецслужбы трех европейских государств — Великобритании, Франции и Германии. Как подчеркнул эксперт, эти державы не стремятся к мирному диалогу, а напротив, заинтересованы в эскалации. Кнутов обратил внимание, что Киев впервые использовал такую манеру ведения боевых действий, ориентированную на причинение наибольшего урона гражданскому населению.

Кроме того, он предположил, что массированный налет украинских беспилотников на Москву мог осуществляться с территории Сумской и Харьковской областей. По оценке эксперта, украинская сторона задействовала в этой атаке около 250 дронов, обладающих способностью преодолевать большие дистанции.

Финляндия
Россия
Украина
ВСУ
Москва
дроны
беспилотники
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
«Литва и Латвия станут Россией»: раскрыто шок-пророчество сербской Ванги
Британский самолет-разведчик закружил над Черным морем
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.