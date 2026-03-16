Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве Военэксперт Кнутов: Британия, Франция и Германия замешаны в атаке ВСУ на Москву

Спецслужбы Великобритании, Франции и Германии, которые стремятся не к прекращению, а к эскалации украинского конфликта, могут быть причастны к массированной атаке беспилотников ВСУ на Москву, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, подобная тактика Вооруженных сил Украины по нанесению ударов, которая применяется ими впервые, была направлена на причинение максимального ущерба мирному населению.

На самом деле за всеми этими атаками ВСУ на Москву стоят британские, французские и немецкие спецслужбы, то есть ведущие европейские государства. Они заинтересованы не в прекращении конфликта, а, наоборот, в разжигании военных действий. Отсюда такая атака в несколько роев беспилотников. Она проводилась с применением новой тактики. До этого Украина никогда такие удары не наносила. Массированная атака была подготовлена, чтобы причинить максимальный ущерб мирному населению, — пояснил Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская противовоздушная оборона за сутки перехватила 494 БПЛА украинской армии. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 180 военнослужащих и различную боевую технику.