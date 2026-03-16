Стало известно, откуда ВСУ запустили 250 беспилотников на Москву

Масштабная атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву могла быть совершена с территорий Сумской и Харьковской областей, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев задействовал в налете порядка 250 дронов, способных преодолевать значительные расстояния.

Беспилотники, которые ВСУ направили на Москву в прошедшие выходные, были запущены из Сумской и Харьковской областей. Дальность полета таких БПЛА — до 1,5 тыс. км. Боевая часть этих дронов — около 40 кг. Запуск беспилотников идет непосредственно с территории Украины, — пояснил Кнутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние два дня силами противовоздушной обороны было уничтожено около 250 украинских беспилотников на подступах к столице. Он также поблагодарил Министерство обороны РФ за профессионализм и доблесть.

Впоследствии депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы РФ должны отвечать на каждый запущенный по Москве украинский дрон десятками или даже сотнями БПЛА. По словам парламентария, для защиты мирных граждан необходимо не просто сбивать беспилотники ВСУ, а ликвидировать саму возможность их запуска.