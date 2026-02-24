Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 14:50

Президент Финляндии перечислил желаемых кандидатов в ЕС

Стубб заявил о желании видеть Британию, Исландию и Норвегию в ЕС

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Президент Финляндии Александр Стубб выразил личную заинтересованность в расширении Евросоюза за счет трех североевропейских государств. В интервью норвежской газете VG политик заявил, что хотел бы видеть в составе ЕС Великобританию, Исландию и Норвегию.

При этом финский лидер подчеркнул, что решение о вступлении каждая страна должна принимать самостоятельно. Особенно это касается Осло, для которого вопрос членства в Евросоюзе остается суверенным выбором.

Стубб также рассказал, что наиболее тесные контакты из европейских лидеров у него сложились именно с норвежским премьером Йонасом Гаром Стере. Как отмечает издание, политики общаются практически ежедневно — созваниваются и обмениваются сообщениями.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что амбициозные планы президента Украины Владимира Зеленского по ускоренному вступлению в Евросоюз натолкнулись на жесткое сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он вступил в открытую конфронтацию с украинским лидером, поставив под угрозу не только евроинтеграцию Киева, но и его отношения с Брюсселем.

Евросоюз
Великобритания
Норвегия
Александр Стубб
