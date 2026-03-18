«Отморозок» в звездной семье: пасынок Стаса Намина сделал признание

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, на заседании Московского областного суда Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, на заседании Московского областного суда Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Тела 85-летней тещи музыканта Стаса Намина и его 30-летнего сына Артема с множественными ножевыми ранениями нашли в доме в подмосковной деревне Крюково в ночь на 19 октября 2023 года. Сегодня обвиняемый в убийстве пасынок артиста признал свою вину в причастности к преступлению. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Квартирный вопрос

Роман Ткаченко, приходящийся пасынком Стасу Намину, признал свою вину в суде. Его жертвами стали 85-летняя Прасковья Ткаченко и 30-летний Артем Микоян — соответственно бабушка и брат обвиняемого.

По версии следствия, роковой конфликт возник на бытовой почве: родственники не сошлись во мнениях относительно продажи семейного дома. В ходе ссоры Ткаченко, по версии следователей, схватил нож с рукоятью из оленьего рога и нанес жертвам множественные удары.

Говорил о боге

Особое внимание правоохранительных органов привлекло поведение обвиняемого сразу после трагедии. Именно Роман Ткаченко вызвал полицию на место происшествия. Сотрудники МВД, прибывшие по вызову, отметили, что мужчина был предельно спокоен и не оказывал никакого сопротивления при задержании.

Он сразу сознался в совершенном, однако попросил оперативников не сообщать о случившемся его супруге. При этом, как заявили полицейские, сам обвиняемый находился в состоянии ступора и не мог внятно объяснить мотивы своих действий, утверждая, что не понимает, зачем убил близких людей.

В том числе после задержания он жаловался на провалы в памяти. В первые часы после убийства мужчина лежал на полу и размышлял о боге.

Страдал от одиночества

Друг Ткаченко на суде в разговоре с журналистами охарактеризовал его как доброго человека, никогда не проявлявшего немотивированной агрессии. По словам свидетеля, Роман тяжело переживал разрыв с девушкой и испытывал острую нехватку материнского внимания со стороны Галины Микоян (бывшей жены Стаса Намина).

Именно одиночество, по мнению приятеля, могло повлиять на психическое здоровье мужчины. Что касается отношений с отчимом, то Стас Намин ранее признавался, что много лет не поддерживал связь с пасынком из-за неприятия его образа жизни. Он рассказывал, что всегда считал приемного сына «отморозком» и не считал родственником. Сам Артем только после убийства отказался от фамилии Микоян и взял нынешнюю — Ткаченко.

Музыкант официально проходит по делу в статусе потерпевшего. Юрист Александр Хаминский в беседе с NEWS.ru отмечал, что аффект, вызванный приемом наркотиков, не может быть оправдательной причиной в суде. По словам эксперта, двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ, которая предполагает лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненно. Пожизненный срок вполне реален, учтивая, что преступление было совершено с особой жестокостью. Положительный тест на наркотики также будет отягчающим обстоятельством.

