15 октября 2025 в 17:11

Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве

Рок-музыкант Стас Намин признан потерпевшим по делу об убийстве сына и тещи

Стас Намин Стас Намин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рок-музыкант Стас Намин официально получил статус потерпевшего по уголовному делу об убийстве его сына и тещи, сообщает ТАСС. Обвиняемым в двойном убийстве проходит пасынок музыканта Роман Ткаченко (настоящее имя Анастас Микоян).

Ни Намин, ни обвиняемый не присутствовали на процессе в Московского областном суде. Второй находился под наблюдением врачей в медицинском учреждении и не был доставлен в суд. Следствие завершило психолого-психиатрическую экспертизу, материалы которой направлены для изучения. Следующее заседание по делу назначено на 24 декабря

Ранее сообщалось, что пасынку Намина продлили срок содержания под стражей до 1 января 2026 года. Обвиняемый сменил фамилию и проходит в документах как Ткаченко. Сам основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин неоднократно заявлял, что никогда не считал Романа родственником и характеризовал его негативно.

Инкриминируемое преступление было совершено осенью 2023 года, когда в Подмосковье были обнаружены тела сына музыканта и его тещи с множественными ножевыми ранениями. Подозреваемый сам вызвал правоохранителей на место происшествия и впоследствии признался в убийстве, объяснив свои действия застарелым конфликтом.

