07 августа 2025 в 18:27

Пасынку Намина продлили срок ареста

Мособлсуд продлил арест пасынка Стаса Намина до января

Роман Ткаченко Роман Ткаченко Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Московский областной суд продлил до января арест пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко, которого обвиняют в убийстве брата и бабушки, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Следующее заседание по делу пройдет в октябре.

Суд продлил Ткаченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 1 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пасынок Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) Роман сменил фамилию. Мужчина отказался от нее после обвинения в двойном убийстве.

При этом мужчина самостоятельно и уже во взрослом возрасте принял решение взять фамилию мужа своей матери — основателя групп «Парк Горького» и «Цветы». Почему он в итоге сменил знаменитую фамилию, пока неизвестно.

Микоян оказался в центре скандала осенью 2023 года. Тогда тела тещи и сына Стаса Намина были найдены в Подмосковье. Близким музыканта нанесли множественные ножевые ранения. Подозреваемым стал Роман — он же и вызвал правоохранителей на место происшествия. Позже мужчина признался, что напал на близких людей из-за старого конфликта. Сначала он убил спящую бабушку, потом позвонил сводному брату и по приезде набросился на него.

