Намин и Маршал дерутся за «Парк Горького»: чья это группа на самом деле

15 ноября в Москве пройдут концерты известной рок-группы «Парк Горького». Однако накануне стало известно, что в этот же день — но в другом заведении — выступит еще один коллектив с аналогичным названием. Разница — в ценах на билеты и составе исполнителей. Кому в действительности принадлежат права на название, что говорят лидеры обоих команд, выяснял NEWS.ru.

Что заявил Стас Намин по поводу второго «Парка Горького»

Группа «Парк Горького» была создана в 1987 году продюсером Стасом Наминым в его продюсерском центре SNC в Москве. Солистом коллектива был Николай Носков, музыкантами — Александр Миньков (известный под псевдонимом Маршал, он играл на бас-гитаре), Алексей Белов и Ян Яненков (гитаристы). В последующие несколько лет «Парк Горького» завоевал популярность не только в СССР, но и в США.

В начале 1990-х во время гастролей по Америке музыканты якобы «решили не возвращаться в СССР», вспомнил в беседе с NEWS.ru Намин. По его словам, они «фактически убежали» от него как продюсера. От американских возможностей отказался только Носков, он вернулся на родину. У «бунтарей» карьера в США, по словам создателя группы, в итоге не сложилась, и они через некоторое время тоже вернулись.

Три года назад Намин объявил о концертной деятельности группы в новом составе. В возрожденный «Парк Горького» вошли музыканты Сергей Арутюнов (вокал), Олег Ховрин (ударные), Олег Изотов (гитара, вокал) и другие исполнители. И даже американский бас-гитарист Марко Мендоза, которого называют легендой мировой рок-музыки.

Второй «Парк Горького» продвигают Александр Маршал и Алексей Белов как участники первого состава коллектива. По мнению Намина, они делают это незаконно.

«„Парк Горького“ создавал я. Я придумал название и репертуар, пригласил играть музыкантов… Спустя годы эти музыканты [Белов и Маршал] вдруг называют себя „Парком Горького“. Но мало ли какие музыканты играли, например, с Пугачевой, они же не имеют права называться „Пугачева“. Так же в нашем случае, бывшие исполнители не имеют права называть себя оригинальной группой», — возмущается продюсер.

Александр Маршал Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Адвокат коллектива Сергей Большунов добавил, что в настоящий момент группа «Парк Горького», которую возродил Намин, подала иск в суд на «коллектив-двойник», в котором работают Маршал и Белов. «Суть иска — навести порядок. То есть прекратить деятельность бывших участников группы в статусе „Парка Горького“», — пояснил юрист.

Намин в разговоре с SHOT, высказываясь по поводу ситуации, использовал выражение «старые бесталанные мудаки».

Как ответил Намину Александр Маршал

Александр Маршал в ответ на просьбу NEWS.ru о комментарии прислал сообщение в мессенджер. «Стас все врет! Настоящий состав [группы „Парк Горького“] — это Алексей Белов, Александр Львов, Ян Яненков и Александр Маршал! То, что сейчас создано Стасом, называется кавер-группа», — пришел ответ с номера телефона, принадлежащего Маршалу.

Следом было написано, что «настоящую группу „Парк Горького“ создали мы! Название группы придумали мы! Песни написаны Алексеем Беловым! Все права на эти песни принадлежат ему».

Все есть в документах, уточнил автор сообщения, и «никто, кроме нас, к этому названию не имеет никакого отношения».

Кто прав — Намин или Маршал

Адвокат Геннадий Кузьмин в беседе с NEWS.ru уточнил, что название музыкальной группы не является объектом авторского права, поскольку это не результат творческой деятельности. Однако охраняется законом «как средство индивидуализации».

«В подобных делах суды исследуют совокупность доказательств. Это архивные публикации, афиши, контракты, договоры с исполнителями, документы о продюсировании, свидетельские показания. Если Стас Намин сможет доказать, что он придумал и первым использовал название „Парк Горького“, под его управлением и финансированием группа получила известность, то право на коммерческое обозначение и использование названия принадлежит Намину», — заявил правозащитник.

Если же бывшие участники группы докажут, что название стало коллективным достоянием, не находилось под контролем продюсера и они добросовестно возобновили деятельность под тем же именем, то возможен вариант совместного использования, добавил Кузьмин. Либо есть вариант, по его словам, использования различительного элемента. Например «Парк Горького» и «Парк Горького. Маршал. Белов», предположил он.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Собеседник добавил, что прецеденты по спорам между группами-двойниками — такими как «Мираж», «Ласковый май», «На-На» — показывают, что приоритет суд обычно отдает лицам, которые создавали бренд, то есть продюсерам.

А вот реплику из уст Намина юрист назвал оскорблением с точки зрения закона. «Фраза „старые бесталанные мудаки“ — это не клевета, так как не содержит ложных фактов. Но это оскорбление в неприличной форме. Если кто-то обидится, то он вправе подать гражданский иск о признании высказывания оскорбительным и взыскании компенсации морального вреда. А также потребовать публичного опровержения или извинений», — отметил адвокат.

Он добавил, что Стасу Намину может грозить наказание в виде штрафа до 10 тысяч рублей за оскорбление, если кто-либо обратится в суд.

Что ответил чат GPT на вопрос, чей на самом деле «Парк Горького»

Чат GPT на запрос NEWS.ru о принадлежности прав на группу «Парк Горького» ответил, что коллектив был создан при участии известных музыкантов — Алексея Белова (гитара, автор песен), Николая Носкова (вокал), Александра Минькова (Маршала) (бас-гитара), Яна Яненкова (гитара), Александра Львова (ударные).

В 1990-м коллектив покинул вокалист Николай Носков, который решил заняться сольной карьерой. Вокалистом стал Александр Миньков (Маршал). В этот период группа выпустила свой самый успешный альбом — Moscow Calling (1993). Конец 1990-х — 2000-е: группа постепенно снизила активность. Маршал также начал успешную сольную карьеру. В 2022–2023 годах группа объявила о перезапуске.

На вопрос о том, был ли Стас Намин основателем коллектива, GPT ответил отрицательно.

Стас Намин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Намин не был основателем группы, но сыграл ключевую роль в ее создании и продвижении, выступил в роли продюсера и менеджера. Намин, благодаря своим связям и опыту, помог группе выйти на западный рынок. Он организовал их поездку в США и представил американским продюсерам, обеспечил финансовую и организационную поддержку, необходимую для международного прорыва. Но не являлся участником коллектива или автором песен», — резюмировал ИИ.

