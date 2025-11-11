Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 18:13

«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»

Намин заявил, что новый состав «Парка Горького» не нуждается в продюсере

Стас Намин Стас Намин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Композитор, продюсер и основатель группы «Парк Горького» Стас Намин рассказал корреспонденту NEWS.ru в пресс-центре МИЦ «Известия» после пресс-конференции коллектива, что дальше группа может справиться с раскруткой без его помощи. По его словам, сейчас у продюсера нет времени на музыкальные проекты.

Я уже сделал все, дальше это они делают. Дальше мне не надо быть продюсером. <…> Эти ребята, они сами крутые. Вон, Марко Мендоза (лидер-вокалист группы — NEWS.ru) так вообще — мировая звезда. Зачем мне быть продюсером? Там всего хватает. Тем более, что я занимаюсь другими вещами в жизни, у меня нет больше времени на рок-н-ролл, — подчеркнул Намин.

Ранее продюсер рассказал, что заслуженный артист России и бывший член группу «Парк Горького» Николай Носков даже после инсульта продолжает выступать с концертами. Намин заявил, что именно исполнитель был «настоящим лидером» музыкального коллектива.

До этого композитор подтвердил, что теперь является единоличным владельцем кафе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, в заведении проводят по 80 концертов и живых выступлений в месяц.

Стас Намин
продюсеры
видео
Парк Горького
