Жуткая угроза нависла над россиянами перед Новым годом: при чем здесь елки?

Какая жуткая угроза нависла над россиянами перед Новым годом

«Новогодние „елочные“ клещи атакуют квартиры россиян», — пишут СМИ и Telegram-каналы. Из-за теплой зимы в центральных регионах России внезапно активизировались кровососущие паразиты, вышедшие из спячки намного раньше срока. Случаи уже зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Из-за отсутствия морозов клещи впадают в кратковременную диапаузу, которая быстро прерывается. При потеплении насекомые выходят наружу из-под снега и мха, начиная паразитировать на хвойных деревьях.

Клещей заносят в квартиры вместе с елками, закупленными на уличных точках и базарах. В прогретых жилищах паразиты «оттаивают» и расползаются, кусают людей и домашних животных. Укус «клеща»-елочника несет серьезную угрозу, так как может привести к заражению энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Кроме того, опасных паразитов зачастую путают с жучками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Чаще всего клещи прячутся в трещинах ствола и иголочках ели.

Как не стать жертвой клеща с елки

Проверить дерево на зараженность можно следующим образом: оставить дерево отогреваться в изолированном месте (например, на балконе) на 12–24 часа. Также следует тщательно стряхнуть ель перед тем, как заносить в квартиру.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«„Карантин“ для елки. <...> Клещи не любят резкой смены температуры и могут отпасть. Первые дни после установки елки будьте внимательны: периодически осматривайте пространство вокруг нее, пол и нижние ветки на наличие ползающих насекомых», — заявил NEWS.ru профессор доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Игорь Гламаздин.

«Елочные» клещи: правда или вымысел?

Игорь Гламаздин отметил, что раньше такие случаи были редкостью, однако в текущем году из-за плюсовой температуры не все клещи уснули или умерли. По его словам, главной опасностью являются инфекции, которые переносят такие насекомые.

Эколог Илья Рыбальченко в свою очередь заявил NEWS.ru, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению хвойными клещами. Кроме того, по его словам, уже наступил сезон, когда насекомые впадают в состояние спячки.

«Прежде всего мы должны понимать, что клещи практически вне зависимости от погоды благополучно засыпают в конце октября - в начале ноября. Соответственно, все эти рассказы [об обитании клещей в живых елках] — это даже не хайп, а совершенно четкая кампания производителей искусственных елок, которые хотят больше продать. Что же касается собственно хвойных клещей, то мы должны понимать, что носителями энцефалита являются совершенно другие насекомые, так же, как и боррелиоза», — считает Рыбальченко.

Он подчеркнул, что новогодние елки, приобретаемые россиянами, не являются лесными. По словам эколога, деревья поставляются из специализированных питомников, где они выращиваются и получают особый уход. Рыбальченко пояснил, что вероятность найти что-либо вредное в таких питомниках крайне мала, поскольку там отсутствуют природные факторы, кусты и переносчики болезней.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«И, наконец, напомню, что сейчас -10 градусов, если мы говорим о Москве и области. У нас впереди, в январе и феврале, традиционный сезон эпидемий, гриппа. И нет ничего сейчас лучше, чем живая елочка с фитонцидами, чтобы укрепить свой иммунитет. Подышать недельку-другую хвоей, которую вы поставите в своей квартире. Нет ничего полезнее для того, чтобы получить маленький заряд иммунитета на следующие несколько месяцев и влегкую пройти сезон эпидемии. Не покупайте искусственные елки», — заключил специалист.

