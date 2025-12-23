Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:59

Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой

Эколог Рыбальченко: на выращенных в питомниках елках не могут обитать клещи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выращенные в питомниках елки не подвержены заражению хвойными клещами, заявил NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Кроме того, по его словам, уже наступил сезон, когда насекомые впадают в состояние спячки.

Прежде всего, мы должны понимать, что клещи практически вне зависимости от погоды благополучно засыпают в конце октября, в начале ноября. Соответственно, все эти рассказы [об обитании клещей в живых елках] — это даже не хайп, а совершенно четкая кампания производителей искусственных елок, которые хотят больше продать. Что же касается, собственно, хвойных клещей, то мы должны понимать, что носителями энцефалита являются совершенно другие насекомые, так же, как и боррелиоза, — поделился Рыбальченко.

Он подчеркнул, что новогодние елки, приобретаемые россиянами, не являются лесными. По словам эколога, деревья поставляются из специализированных питомников, где они выращиваются и получают особый уход. Рыбальченко пояснил, что вероятность найти что-либо вредное в таких питомниках крайне мала, поскольку там отсутствуют природные факторы, кусты и переносчики болезней.

И, наконец, напомню, что сейчас минус 10 градусов, если мы говорим про Москву и область. У нас впереди, в январе и феврале, традиционный сезон эпидемий, гриппа. И нет ничего сейчас лучше, чем живая елочка с фитонцидами, чтобы укрепить свой иммунитет. Подышать недельку-другую хвоей, которую вы поставите в своей квартире. Нет ничего полезнее для того, чтобы получить маленький заряд иммунитета на следующие несколько месяцев и влегкую пройти сезон эпидемии. Не покупайте искусственные елки, — резюмировал Рыбальченко.

Ранее сообщалось, что хвойные клещи начали досаждать россиянам из-за аномально теплой зимы. Насекомые обитают в живых елках, которые многие ставят дома на Новый год.

елки
клещи
россияне
Новый год
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
