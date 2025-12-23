Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи

Хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы, сообщил Telegram-канал Baza. Насекомые вылезают из живых елок, которые ставят в домах на Новый год.

Инциденты с клещами зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Насекомые не впали в долгую спячку и стали паразитировать на хвойных деревьях. Как отмечают специалисты, укусы этих клещей могут привести к энцефалиту или боррелиозу.

Чаще всего насекомые поселяются на иголках ели или в трещинах ствола. После покупки живой елки ее рекомендуют интенсивно встряхнуть на улице и потом оставить в изолированном месте на 12-24 часов.

Ранее врач Александра Филева заявила, что как живая, так и искусственная новогодняя елка может стать сильным аллергеном. Как пояснила эксперт, причиной реакции на срубленное дерево часто является не сама древесина, а плесень, развивающаяся в его коре во время транспортировки и хранения.

До этого стало известно, что новая клещевая инфекция, обнаруженная у собак в США, представляет потенциальную угрозу для здоровья человека. Бактерия Rickettsia finnyi, впервые выявленная учеными из Северной Каролины, относится к группе патогенов, способных заражать людей.