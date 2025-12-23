Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 09:11

Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи

Хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы

Читайте нас в Дзен

Хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы, сообщил Telegram-канал Baza. Насекомые вылезают из живых елок, которые ставят в домах на Новый год.

Инциденты с клещами зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Насекомые не впали в долгую спячку и стали паразитировать на хвойных деревьях. Как отмечают специалисты, укусы этих клещей могут привести к энцефалиту или боррелиозу.

Чаще всего насекомые поселяются на иголках ели или в трещинах ствола. После покупки живой елки ее рекомендуют интенсивно встряхнуть на улице и потом оставить в изолированном месте на 12-24 часов.

Ранее врач Александра Филева заявила, что как живая, так и искусственная новогодняя елка может стать сильным аллергеном. Как пояснила эксперт, причиной реакции на срубленное дерево часто является не сама древесина, а плесень, развивающаяся в его коре во время транспортировки и хранения.

До этого стало известно, что новая клещевая инфекция, обнаруженная у собак в США, представляет потенциальную угрозу для здоровья человека. Бактерия Rickettsia finnyi, впервые выявленная учеными из Северной Каролины, относится к группе патогенов, способных заражать людей.

Россия
клещи
елки
насекомые
температуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.