Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 18:10

Россиян предупредили об опасностях новогодней елки

Врач Филева предупредила о риске аллергии на новогоднюю елку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Как живая, так и искусственная новогодняя елка может стать сильным аллергеном, предупредила врач Александра Филева в беседе с РИАМО. Как пояснила эксперт, причиной реакции на срубленное дерево часто является не сама древесина, а плесень, развивающаяся в его коре во время транспортировки и хранения.

Причиной становится не сама древесина, а микроскопическая плесень, развивающаяся в коре и на стволе, пока дерево перевозят и хранят перед продажей, — сказала Филева.

Кроме того, раздражение слизистых оболочек могут вызывать натуральные смолы, выделяемые хвойными растениями. Не является полностью безопасной и искусственная ель, особенно если она долгое время находилась в пыльном помещении. На ее поверхности накапливаются домашняя пыль, микроскопические клещи и споры плесени, которые при установке дерева попадают в воздух, отметила эксперт.

По словам врача, контакт с этими аллергенами может вызвать целый ряд неприятных симптомов. Среди них — внезапный насморк, чихание, зуд и покраснение глаз, а также сухой кашель, а в редких случаях даже кожные высыпания.

Филева отметила, что эти проявления легко спутать с простудой, однако при аллергической реакции, как правило, не повышается температура тела. Для точной диагностики причины недомогания специалист рекомендует своевременно обращаться за консультацией к врачу.

Ранее Филева заявила, что свечи с новогодними запахами могут вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей. Она отметила, что в состав этого продукта зачастую входят летучие химические вещества, которые при нагревании легко распространяются в воздухе.

Россия
врачи
новогодние праздники
елки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подарок россиянам к Новому году»: Жорин о решении ВС по квартире Долиной
Решение Верховного суда по делу Долиной: чья квартира, что получит Лурье
В Мостуризме раскрыли, кто тратит больше всех при посещении Москвы
Астрономы сделали неожиданное открытие о солнечном ветре
«Положил на стол и снял колготки»: педофил насиловал девочку в стенах школы
Готовлю салат, который удивит гостей: кальмары по-новогоднему
На ЗАЭС оценили последствия атаки
Драгоценный металл обогнал гиганта софта в гонке капитализаций
В МВД раскрыли число проданных в ходе дистанционных хищений квартир
Германия передала ВСУ две системы ПВО Patriot и комплекс Iris-T
В Польше пожаловались на неравноправие в отношениях с Украиной
Соучастники организации покушения на Соловьева могут получить до 30 лет
В США раскрыли, кто должен был встретиться с Райнерами в день убийства
Подросток с мачете и гранатами наперевес ворвался в начальную школу
В Госдуме ответили, повлияет ли дело Долиной на другие подобные истории
Пенсионерка продала квартиру из-за мошенников и спаслась в последний момент
Элегантная закуска, которая покорит гостей. А готовится неожиданно просто
Российские «Лады» уйдут под воду
Индия планирует вдвое увеличить объем экспорта
Школьница рискнула жизнью и вытащила малыша из ледяной воды
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.