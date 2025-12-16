Россиян предупредили об опасностях новогодней елки

Как живая, так и искусственная новогодняя елка может стать сильным аллергеном, предупредила врач Александра Филева в беседе с РИАМО. Как пояснила эксперт, причиной реакции на срубленное дерево часто является не сама древесина, а плесень, развивающаяся в его коре во время транспортировки и хранения.

Причиной становится не сама древесина, а микроскопическая плесень, развивающаяся в коре и на стволе, пока дерево перевозят и хранят перед продажей, — сказала Филева.

Кроме того, раздражение слизистых оболочек могут вызывать натуральные смолы, выделяемые хвойными растениями. Не является полностью безопасной и искусственная ель, особенно если она долгое время находилась в пыльном помещении. На ее поверхности накапливаются домашняя пыль, микроскопические клещи и споры плесени, которые при установке дерева попадают в воздух, отметила эксперт.

По словам врача, контакт с этими аллергенами может вызвать целый ряд неприятных симптомов. Среди них — внезапный насморк, чихание, зуд и покраснение глаз, а также сухой кашель, а в редких случаях даже кожные высыпания.

Филева отметила, что эти проявления легко спутать с простудой, однако при аллергической реакции, как правило, не повышается температура тела. Для точной диагностики причины недомогания специалист рекомендует своевременно обращаться за консультацией к врачу.

Ранее Филева заявила, что свечи с новогодними запахами могут вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей. Она отметила, что в состав этого продукта зачастую входят летучие химические вещества, которые при нагревании легко распространяются в воздухе.