16 декабря 2025 в 19:13

Раскрыто значение победы Лурье над Долиной для всей страны

Адвокат Жорин: победа Лурье над Долиной вернет веру россиян в судебную систему

Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Покупательница квартиры Полина Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко после рассмотрения жалобы на решения судов нижестоящих инстанций по иску о признании недействительной сделки о продаже певицы Ларисы Долиной в Верховном суде РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победа Полины Лурье в споре с певицей Ларисой Долиной о праве на квартиру в Москве может вернуть доверие россиян к судебной системе, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, вердикт Верховного суда стал для людей настоящим подарком к Новому году.

Без преувеличения можно сказать, что большая часть населения России ликует и искренне поздравляет Полину Лурье, в том числе и я. Потому что действительно в последнее время не хватает честных, законных и справедливых судебных решений, побольше бы их таких, — подчеркнул Жорин.

Адвокат напомнил об обещании Игоря Краснова вернуть доверие граждан судебной системе при назначении на должность председателя Верховного суда. По его словам, победа Лурье стала мощным шагом в этом направлении.

Надеюсь, что это все-таки вектор, что это не единичное решение, а именно вектор по возвращению доверия граждан к судебной системе, — отметил адвокат.

Ранее Верховный суд России отменил все решения по делу о квартире Долиной. Дело о выселении артистки отправят на новое рассмотрение, поскольку прежние суды не учли важные обстоятельства. Право собственности остается за Лурье.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что Лурье пока не может заехать в квартиру певицы, поскольку вопрос о выселении продавца еще не решен. По ее словам, после вердикта Верховного суда окончательное решение должен принять Московский городской суд.

