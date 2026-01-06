Атака США на Венесуэлу
06 января 2026

«Чебурашка-2» бьет кассовые рекорды в России

«Чебурашка-2» собрал 3,5 млрд рублей и вошел в тройку лидеров проката

«Чебурашка-2» закрепился в тройке самых успешных картин российского проката: по данным на 6 января, его сборы достигли почти 3,5 млрд рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. По кассовым сборам лента обогнала картину «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — 3,3 млрд рублей.

Ежедневно сиквел смотрят около миллиона зрителей, а его дневная касса превышает 500 млн рублей. На первом месте по-прежнему «Чебурашка-2» — 6,7 млрд рублей и комедия «Холоп-2» — 3,8 млрд.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал, что ноябрь 2025 года стал одним из самых успешных месяцев для отечественного кинопроката: посещаемость выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что вклад в это внесли картины: «Август», «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» и «Иллюзия обмана 3».

Он также рассказал, что в российских кинотеатрах средняя стоимость билета составляет чуть больше 400 рублей. При такой цене и низкой посещаемости сеансы становятся убыточными.

«Чебурашка-2» бьет кассовые рекорды в России
