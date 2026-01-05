Названа средняя стоимость билета в кино в России

В российских кинотеатрах средняя стоимость билета составляет чуть больше 400 рублей, рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. При такой цене и низкой посещаемости сеансы становятся убыточными, передает ТАСС.

Существует мнение, что кинотеатр должен оставаться «самым доступным досугом». Средняя цена на билеты — это наша основная боль, на сегодняшний день она чуть выше 400 рублей, то есть дешевле похода в кофейню или за бургером. Но оптимальная себестоимость одного сеанса в 2025 году составляет в среднем 4 063 рубля. Если на сеанс не пришло минимум 10 зрителей при цене билета 450 рублей, кинотеатр уже работает в минус, — прокомментировал эксперт.

Воронков также отметил, что за последние 10 лет цены на билеты росли значительно медленнее, чем в других секторах экономики. В настоящее время в отрасли пересматривают ценовую политику. Ассоциация считает, что минимальная стоимость билета не должна быть ниже 200 рублей, а средняя должна составлять от 500 до 550 рублей.

Ранее член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил о проблеме острой нехватки контента в российских кинотеатрах. Отсутствие стабильного выхода новых фильмов нарушает баланс репертуара. Раньше Голливуд предоставлял картины, которые собирали хорошую кассу, но сейчас таких фильмов стало значительно меньше. В этом году в прокате было всего 19 картин, собравших свыше 500 млн рублей, тогда как в 2019-м таких фильмов было 31.