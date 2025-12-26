Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:19

«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России

Член АВК Исаев назвал главной проблемой кинотеатров острую нехватку контента

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Основная проблема российских кинотеатров — это острая нехватка контента, заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев. По его словам, отсутствие стабильного выхода новых фильмов нарушает баланс репертуара в течение года и эта разница чувствуется, передает корреспондент NEWS.ru.

Основной болью является катастрофический недостаток картин, которые работают в диапазоне от 300 до 700 млн рублей. Раньше Голливуд давал такие «крепкие середняки» каждую неделю, и зритель точно знал, что найдет в кино качественный жанровый фильм, — объяснил Исаев.

Член АВК подчеркнул, что по цифрам заметен резкий спад: в этом году в прокате было лишь 19 картин, собравших свыше 500 млн рублей, тогда как в 2019-м таких фильмов было 31. Он добавил, что с учетом роста стоимости билетов разница выглядит еще тревожнее.

Ранее стало известно, что в Новый год и новогодние праздники российские кинотеатры не будут показывать фильм «Аватар 3». Крупные киносети возобновят неофициальные показы голливудских фильмов 15 января.

