15 марта 2026 в 10:54

Политолог ответил, могут ли в США завести уголовное дело на Такера Карлсона

Политолог Дудаков усомнился, что на Такера Карлсона заведут уголовное дело

Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press
Американский журналист Такер Карлсон вряд ли окажется под уголовным преследованием, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом он не исключил, что спецслужбы США могут оказывать давление на журналиста из-за его антивоенной позиции и критики конфликта на Ближнем Востоке.

[Карлсон] в начале 2024 года приезжал в Россию. Тогда представители американских спецслужб пытались его обвинить в том, что он якобы имеет какие-то связи с Москвой. А теперь его уже обвиняют в том, что у него якобы есть какие-то связи с Ираном, потому что он активно критикует нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке и негативно воспринимает действия произраильских «ястребов» в США. Поэтому я не исключаю того, что действительно за ним могут снова как-то следить, на него может оказываться какое-то давление со стороны спецслужб. При этом я не думаю, что будет реальное уголовное дело, все-таки он очень популярный американский подкастер, один из самых популярных в США, — сказал Дудаков.

Политолог также отметил, что Карлсону стоит побеспокоиться о своей безопасности. Собеседник добавил, что журналист контактирует с представителями стран Персидского залива, но маловероятно, что он имеет какие-либо связи с Ираном.

Карлсону по поводу своей безопасности, безусловно, стоит подумать. Сейчас он активно коммуницирует с монархиями Ближнего Востока, в частности с Катаром. Думал даже в Катаре покупать недвижимость, хотя на фоне войны, наверное, все-таки это вряд ли случится. И в целом он двигает такую антивоенную повестку, в том числе и потому, что монархии Персидского залива, с которыми он связан, активно требуют от администрации Трампа поскорее установить деэскалацию. Очевидно, что у него все-таки определенные внешние связи имеются, но не с Исламской Республикой Иран, — резюмировал Дудаков.

Ранее Карлсон сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы готовит для Минюста США отчет с требованием привлечь признать его иноагентом.

Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики нагрянули в мэрию Таганрога
Перезапуск культового сериала 90-х отменили
Убивший москвичку футболист объяснил истинный мотив преступления
Появились страшные подробности убийства риелтора в Строгино
«Учитываете»: в Москве предупредили об изменении движения в одном районе
Военэксперт раскрыл, почему Зеленский усиленно пытается атаковать Москву
Подозреваемый в зверском убийстве в Москве сообщил детали преступления
Житель Белгородчины пострадал в результате детонации дрона ВСУ
Гришино, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 15 марта
Пропавшего экс-спецназовца ищут уже седьмые сутки
Украинским депутатам грозит мобилизация
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли все ограничения
Появились новые данные о пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Москве
Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы
ПВО сбила 28-й беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы
На Западе указали на тупик в переговорах по Украине
«Как к морским свинкам»: владелец зоопарка объяснил популярность капибар
Названа причина, по которой США ни за что не выплатят репарации Ирану
Удары по Украине сегодня, 15 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Раскрыто, ударит ли Трамп ядерным оружием по Ирану
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

