Политолог ответил, могут ли в США завести уголовное дело на Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон вряд ли окажется под уголовным преследованием, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом он не исключил, что спецслужбы США могут оказывать давление на журналиста из-за его антивоенной позиции и критики конфликта на Ближнем Востоке.

[Карлсон] в начале 2024 года приезжал в Россию. Тогда представители американских спецслужб пытались его обвинить в том, что он якобы имеет какие-то связи с Москвой. А теперь его уже обвиняют в том, что у него якобы есть какие-то связи с Ираном, потому что он активно критикует нынешнюю эскалацию на Ближнем Востоке и негативно воспринимает действия произраильских «ястребов» в США. Поэтому я не исключаю того, что действительно за ним могут снова как-то следить, на него может оказываться какое-то давление со стороны спецслужб. При этом я не думаю, что будет реальное уголовное дело, все-таки он очень популярный американский подкастер, один из самых популярных в США, — сказал Дудаков.

Политолог также отметил, что Карлсону стоит побеспокоиться о своей безопасности. Собеседник добавил, что журналист контактирует с представителями стран Персидского залива, но маловероятно, что он имеет какие-либо связи с Ираном.

Карлсону по поводу своей безопасности, безусловно, стоит подумать. Сейчас он активно коммуницирует с монархиями Ближнего Востока, в частности с Катаром. Думал даже в Катаре покупать недвижимость, хотя на фоне войны, наверное, все-таки это вряд ли случится. И в целом он двигает такую антивоенную повестку, в том числе и потому, что монархии Персидского залива, с которыми он связан, активно требуют от администрации Трампа поскорее установить деэскалацию. Очевидно, что у него все-таки определенные внешние связи имеются, но не с Исламской Республикой Иран, — резюмировал Дудаков.

Ранее Карлсон сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы готовит для Минюста США отчет с требованием привлечь признать его иноагентом.