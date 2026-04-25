«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана Карлсон заявил, что из-за решений Трампа против Ирана чувствует себя преданным

Журналист Такер Карлсон заявил, что из-за решения президента США Дональда Трампа вести войну против Ирана чувствует себя преданным. В интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что ненавидит американского лидера, и призвал правительство своей страны действовать в интересах собственных граждан.

Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу <...> курс, которого придерживается правительство США. Я чувствую себя преданным, — сказал Карлсон.

Ранее Карлсон рассказал, что испытывает угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти Трампа. По его словам, политика главы Белого дома ведет страну к катастрофе.

До этого Трамп заявил, что Карлсон переоценен и его легко победить. Глава государства охарактеризовал журналиста как человека с низким интеллектом. В свою очередь Карлсон считает, что президент США слепо выполняет указания Израиля. Это, по его словам, продемонстрировала война на Ближнем Востоке. Он добавил, что неспособность Вашингтона гарантировать стабильное прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.