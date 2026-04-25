25 апреля 2026 в 18:11

«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана

Карлсон заявил, что из-за решений Трампа против Ирана чувствует себя преданным

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press
Журналист Такер Карлсон заявил, что из-за решения президента США Дональда Трампа вести войну против Ирана чувствует себя преданным. В интервью газете The Wall Street Journal он отметил, что ненавидит американского лидера, и призвал правительство своей страны действовать в интересах собственных граждан.

Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу <...> курс, которого придерживается правительство США. Я чувствую себя преданным, — сказал Карлсон.

Ранее Карлсон рассказал, что испытывает угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти Трампа. По его словам, политика главы Белого дома ведет страну к катастрофе.

До этого Трамп заявил, что Карлсон переоценен и его легко победить. Глава государства охарактеризовал журналиста как человека с низким интеллектом. В свою очередь Карлсон считает, что президент США слепо выполняет указания Израиля. Это, по его словам, продемонстрировала война на Ближнем Востоке. Он добавил, что неспособность Вашингтона гарантировать стабильное прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодежь России нашло свое призвание
Захарова раскрыла, как Россия использует вызов посла в МИД Румынии
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптик раскрыл, когда в Москве ждать траву из-за снега и ливней
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

