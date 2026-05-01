Затягивание конфронтации с Россией западными странами привело к уничтожению Украины, заявил в эфире своего YouTube-канала американский политический обозреватель Такер Карлсон. По словам журналиста, неоконсервативное лобби поддерживает продолжение боевых действий за счет американских и европейских налогоплательщиков, что уже привело к огромным потерям среди украинских мужчин.

Оно (лобби. — NEWS.ru) затянуло конфликт [с Россией] за счет американских, а теперь и европейских налогоплательщиков до такой степени, что на Украине не стало огромного количества мужчин. <...> Таким образом Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование, — сказал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что десятки западных государств напрямую участвуют в конфликте с Россией. По словам политика, они лично управляют действиями Украины, указывают цели для ударов и поставляют оружие.

Кроме того, британский военный аналитик Александр Меркурис сказал, что Евросоюз не способен ни одержать победу, ни достичь дипломатического урегулирования украинского кризиса. По мнению эксперта, Брюссель может лишь затянуть окончание противостояния, что только на руку Москве.