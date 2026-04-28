На Западе констатировали бессилие в вопросе украинского конфликта Меркурис: план ЕС по затягиванию конфликта на Украине играет России на руку

Евросоюз не способен ни победить, ни договориться в рамках урегулирования конфликта на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, Брюссель может лишь оттянуть завершение конфликта, чем играет России на руку.

У европейцев нет стратегии, которая позволила бы им победить, у них нет и дипломатической стратегии. Все, что они могут — это максимально затягивать конфликт, — сказал он.

По словам аналитика, Брюссель пытается использовать затягивание боевых действий для ослабления Москвы, однако эта затея является провальной. Он подчеркнул, что Россия, напротив, стала значительно сильнее, чем на начало СВО.

Ее армия сейчас значительно больше, чем была четыре года назад. Военное производство лучше организовано и выпускает гораздо больше вооружений, чем Европа. <…> Кроме того, Россия, по сути, лучше любой другой армии отработала способы ведения дроновой войны, — подчеркнул эксперт.

Ранее Меркурис заявил, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о красных линиях Москвы стали важным предупреждением НАТО. По его словам, Североатлантическому альянсу нужно прислушаться к этому посланию главы МИД, поскольку военные провокации против РФ могут обернуться серьезной проблемой для всего Блока.