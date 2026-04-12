«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом

Война на Ближнем Востоке показала, что президент США Дональд Трамп слепо выполняет указания Израиля, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью BBC. По его мнению, неспособность США гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом президент объявил о прекращении огня с облегчением, уточнил Карлсон.

Мне жаль его, как мне жаль всех рабов. Он несвободен в данный момент и не может действовать в собственных интересах и в интересах своей страны, — отметил он.

Ранее советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ситуация вокруг Ирана заставляет правительство ОАЭ начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров. По его словам, руководство ОАЭ намерено точно выяснить, «на кого можно положиться» в нынешней ситуации.

До этого Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.