12 апреля 2026 в 13:06

«Жаль всех рабов»: Такер Карлсон поставил Трампа перед неудобным фактом

Журналист Карлсон назвал президента США рабом интересов Израиля

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Война на Ближнем Востоке показала, что президент США Дональд Трамп слепо выполняет указания Израиля, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью BBC. По его мнению, неспособность США гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом президент объявил о прекращении огня с облегчением, уточнил Карлсон.

Мне жаль его, как мне жаль всех рабов. Он несвободен в данный момент и не может действовать в собственных интересах и в интересах своей страны, — отметил он.

Ранее советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что ситуация вокруг Ирана заставляет правительство ОАЭ начать пересмотр международных и региональных отношений, чтобы определить надежность своих партнеров. По его словам, руководство ОАЭ намерено точно выяснить, «на кого можно положиться» в нынешней ситуации.

До этого Трамп заявил, что в США и на Ближнем Востоке может наступить золотой век. По его словам, день, когда было объявлено о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном, важен для всего мира.

Дональд Трамп
Такер Карлсон
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
