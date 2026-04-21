Журналист Карлсон пожалел о помощи Трампу Карлсон признал вину за вклад в победу Трампа на выборах

Американский журналист Такер Карлсон рассказал в собственной программе The Tucker Carlson Show, что испытывает угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа. По его словам, политика главы Белого дома ведет страну к катастрофе.

Мне кажется, самое время испытать угрызения совести. <...> И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение, — сказал Карлсон.

Ранее сын журналиста Такера Карлсона покинул администрацию Белого дома из-за ссоры отца с президентом США Дональдом Трампом. Он занимал должность заместителя пресс-секретаря вице-президента Джей Ди Вэнса.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что американский журналист Такер Карлсон переоценен и его легко победить. Глава государства охарактеризовал Карлсона как человека с низким интеллектом.

12 апреля Карлсон отметил, что президент США слепо выполняет указания Израиля. Это, по его словам, продемонстрировала война на Ближнем Востоке. Неспособность Соединенных Штатов гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости Трампа от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнул журналист.