Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 17:38

Сын Карлсона покинул администрацию Трампа по вине отца

Сын Карлсона покинул администрацию Белого дома из-за ссоры отца с Трампом

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын журналиста Такера Карлсона покинул администрацию Белого дома из-за ссоры отца с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание The Independent. Он занимал должность заместителя пресс-секретаря вице-президента Джей Ди Вэнса.

Карлсон ранее заявил, что Трамп слепо выполняет указания Израиля. По его мнению, неспособность США гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости хозяина Белого дома от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом президент объявил о прекращении огня с облегчением, уточнил Карлсон.

В ответ на это Трамп заявил, что Карлсон переоценен и его «легко победить». Глава государства охарактеризовал журналиста как человека с низким интеллектом.

Карлсон также сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы составляет для Минюста США отчет с требованием признать его иноагентом. Журналист также допустил, что причиной возможного давления могли стать его критические высказывания об Израиле.

США
Такер Карлсон
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.