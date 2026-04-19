Сын Карлсона покинул администрацию Трампа по вине отца

Сын журналиста Такера Карлсона покинул администрацию Белого дома из-за ссоры отца с президентом США Дональдом Трампом, сообщило издание The Independent. Он занимал должность заместителя пресс-секретаря вице-президента Джей Ди Вэнса.

Карлсон ранее заявил, что Трамп слепо выполняет указания Израиля. По его мнению, неспособность США гарантировать прекращение огня в Ливане говорит о высокой степени зависимости хозяина Белого дома от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом президент объявил о прекращении огня с облегчением, уточнил Карлсон.

В ответ на это Трамп заявил, что Карлсон переоценен и его «легко победить». Глава государства охарактеризовал журналиста как человека с низким интеллектом.

Карлсон также сообщил о подготовке против него уголовного преследования. По его словам, ЦРУ якобы составляет для Минюста США отчет с требованием признать его иноагентом. Журналист также допустил, что причиной возможного давления могли стать его критические высказывания об Израиле.

