Овчинский: новый дом по реновации появится на Флотской улице

Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
В Головинском районе на Флотской улице возводят новый дом по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Площадь новостройки составит более 76 тыс. квадратных метров. Дом строится на земельных участках 66/1, 66/2, 66/3 и 68, на месте расселенных по программе реновации.

В Головинском районе появится жилой комплекс по программе реновации, состоящий из трех строений переменной этажности. Два здания расположатся вдоль Флотской улицы, а третье — в глубине квартала. В новостройке запроектировано 772 квартиры, семь из которых адаптируют для маломобильных граждан. Жилая площадь составит около 50 тысяч квадратных метров. Рядом есть остановки общественного транспорта, детские сады, школы, магазины, поликлиники и стоматология, а также места для прогулок: парк Дружбы, Кронштадтский сквер и парк усадьбы Михалково. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы в двух корпусах и освобождается площадка для возведения третьего корпуса, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На придомовой территории проведут комплексные мероприятия по озеленению и благоустройству. На мягком прорезиненном покрытии появятся детская и спортивная площадки, а неподалеку расположится зона для комфортного отдыха.

Жилой комплекс будет гармонично встроен в существующую застройку. При проектировании были учтены новостройки по реновации, внутриквартальная инфраструктура и оставшиеся после расселения пятиэтажек участки. Три строения расположатся так, чтобы сохранить комфортное пространство для жизни.

Для отделки фасадов применяются практичные материалы природных оттенков. Секции будут облицованы керамокирпичом от темно-бордового оттенков до цвета персика.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году новые квартиры по реновации получили более 48 тыс. человек. Мэр столицы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме
Париж проигнорировал требование Вашингтона по Ормузскому проливу
В Москве сбили 26-й БПЛА за утро
Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Москве
Женщина прожила с паспортом СССР более 30 лет
Медведчук обвинил Британию и Францию в агрессии против России
ВСУ продолжают массированную атаку на Москву
Три российских аэропорта временно закрыли небо
В Казахстане озвучили данные о явке на референдум
Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске
Названа главная причина снижения иммунитета
В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев
Россиянам объяснили процедуру проверки водителей на опьянение
Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве
Овчинский: новый дом по реновации появится на Флотской улице
Ветеринар озвучила секреты подбора рациона котятам
В Сети вспомнили предсказание Жириновского о начале третьей мировой войны
В Белгородской области наступил частичный блэкаут из-за обстрелов ВСУ
Почему не работает Telegram сегодня, 15 марта: замедление, когда заблокируют
Раскрыт секрет успеха россиян на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

