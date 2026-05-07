Овчинский: на Краснолиманской улице построят дом по реновации

На Краснолиманской улице появится новый дом в рамках программы реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Выдан градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для возведения дома.

В Южном Бутово в рамках программы реновации построят дом на земельном участке площадью 0,79 гектара. Здесь возведут современное жилое здание с квартирами общей площадью 16 тыс. квадратных метров, которые передадут новоселам с готовой отделкой. На первом этаже откроются аптеки, магазины товаров повседневного спроса и пункты обслуживания, чтобы жители могли решать ежедневные бытовые вопросы рядом с домом, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Новостройка будет расположена в удобной локации — в 10–12 минутах от станции метро «Скобелевская» Бутовской линии. По соседству находится природный заказник «Южное Бутово» с лесными маршрутами и зонами отдыха. Благодаря транспортной доступности и близости к природе район становится особенно комфортным для жизни.

Градостроительный план земельного участка является одним из основополагающих документов, необходимых при строительстве объектов. В нем содержатся подробная информация о том, что можно возвести на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.

С начала реализации программы реновации новоселье отпраздновали почти 85 тыс. московских семей. Мэр Москвы Сергей Собянин также объявил о включении еще пяти площадок в программу реновации. Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что в районе Перово для реализации программы реновации появятся четыре новостройки на месте снесенных зданий старого жилого фонда. Москвичи смогут переехать в новые дома с качественным техническим оснащением в районе и готовой инфраструктурой.