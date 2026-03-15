15 марта 2026 в 09:06

Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть

Спецслужбы Ирана задержали 20 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В иранском городе Урмия по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами задержали 20 человек, сообщило агентство Tasnim. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность нескольких сетей наемников, которые были связаны с еврейским государством.

По словам представителя местной прокуратуры, задержанные передавали Израилю различные сведения. Они касались расположения военных подразделений, полицейских структур и других объектов, которые обеспечивают безопасность.

Все 20 подозреваемых заключены под стражу на основании выданных судебных ордеров. В настоящее время по этому делу продолжаются следственные действия.

До этого представитель Центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военные базы на территории ОАЭ стали законными целями для иранских сил. Он отметил, что такая позиция была озвучена в том числе после атаки на остров Абу-Муса. Кроме того, иранское командование обратилось к мусульманам, проживающим в Эмиратах, с призывом убрать американскую инфраструктуру из портов и городов.

Ранее иранские военные нанесли удары по отделениям американского банка Citibank в Дубае и Манаме. Эта атака стала ответной мерой на действия США и Израиля, которые в свое время нанесли удар по банковским учреждениям в Тегеране.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
