Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть Спецслужбы Ирана задержали 20 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

В иранском городе Урмия по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами задержали 20 человек, сообщило агентство Tasnim. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли деятельность нескольких сетей наемников, которые были связаны с еврейским государством.

По словам представителя местной прокуратуры, задержанные передавали Израилю различные сведения. Они касались расположения военных подразделений, полицейских структур и других объектов, которые обеспечивают безопасность.

Все 20 подозреваемых заключены под стражу на основании выданных судебных ордеров. В настоящее время по этому делу продолжаются следственные действия.

До этого представитель Центрального штаба вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что американские военные базы на территории ОАЭ стали законными целями для иранских сил. Он отметил, что такая позиция была озвучена в том числе после атаки на остров Абу-Муса. Кроме того, иранское командование обратилось к мусульманам, проживающим в Эмиратах, с призывом убрать американскую инфраструктуру из портов и городов.

Ранее иранские военные нанесли удары по отделениям американского банка Citibank в Дубае и Манаме. Эта атака стала ответной мерой на действия США и Израиля, которые в свое время нанесли удар по банковским учреждениям в Тегеране.