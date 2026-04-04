Бывший главный архитектор Москвы рассказал, чем займется после увольнения

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, покинувший свой пост в пятницу, намерен сосредоточиться на научной деятельности и искусстве. В интервью РИА Новости он сообщил, что планирует написание докторской диссертации по архитектуре и подготовку новой персональной выставки.

Безусловно, я намерен продолжать профессиональную деятельность: работать в области архитектуры, градостроительства, а также заниматься искусством и наукой, — подчеркнул Кузнецов.

Несмотря на уход с государственной службы, архитектор не планирует прекращать проектную практику. Сейчас он участвует в строительстве жилого небоскреба One в «Москва-Сити» и редевелопменте территории бывшей фабрики «Слава». Также на стадии реализации находятся его проекты нового корпуса НИИ Склифосовского и нескольких станций метро. Кузнецов отметил, что формат его дальнейшей работы и конкретные площадки пока остаются открытым вопросом.

