04 апреля 2026 в 14:46

Бывший главный архитектор Москвы рассказал, чем займется после увольнения

Главный архитектор Москвы Кузнецов покинул пост ради работы над докторской

Сергей Кузнецов Сергей Кузнецов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»
Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, покинувший свой пост в пятницу, намерен сосредоточиться на научной деятельности и искусстве. В интервью РИА Новости он сообщил, что планирует написание докторской диссертации по архитектуре и подготовку новой персональной выставки.

Безусловно, я намерен продолжать профессиональную деятельность: работать в области архитектуры, градостроительства, а также заниматься искусством и наукой, — подчеркнул Кузнецов.

Несмотря на уход с государственной службы, архитектор не планирует прекращать проектную практику. Сейчас он участвует в строительстве жилого небоскреба One в «Москва-Сити» и редевелопменте территории бывшей фабрики «Слава». Также на стадии реализации находятся его проекты нового корпуса НИИ Склифосовского и нескольких станций метро. Кузнецов отметил, что формат его дальнейшей работы и конкретные площадки пока остаются открытым вопросом.

Ранее адвокат Михаил Барщевский, покинувший пост полпреда в Верховном суде, заявил, что вернулся к частной практике. Он отметил, что уже взял в работу несколько новых дел. Услуги для статусных клиентов обходятся очень дорого, однако для тех, кто оказался в беде и действительно нуждается в защите, Барщевский готов работать безвозмездно.

Москва
архитекторы
планирование
градостроительство
