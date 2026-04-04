Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 12:22

Мощный взрыв раздался в Тель-Авиве

В Тель-Авиве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

Ракета поражена ракетами-перехватчиками, выпущенными из израильских систем ПВО Фото: JINI/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тель-Авиве и десятках городов центрального Израиля прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за зафиксированных пусков ракет со стороны Ирана, сообщает РИА Новости. В небе над столицей слышны многочисленные взрывы, свидетельствующие об активной работе систем противовоздушной обороны.

Местная система оповещения подтвердила активацию протоколов безопасности в густонаселенных районах страны. На текущий момент официальных данных о прямых попаданиях ракет или пострадавших среди мирного населения не поступало.

Также иранские вооруженные силы в рамках 93-го этапа ответной операции «Правдивое обещание — 4» атаковали израильские военные объекты в городах Хайфа, Кафр-Кана и Крайот. По данным КСИР, ударам подверглись центры скопления израильских сил и их боевой поддержки в Западной Галилее.

Ранее сообщалось, что Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях содержались призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.