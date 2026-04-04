Мощный взрыв раздался в Тель-Авиве В Тель-Авиве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги

В Тель-Авиве и десятках городов центрального Израиля прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за зафиксированных пусков ракет со стороны Ирана, сообщает РИА Новости. В небе над столицей слышны многочисленные взрывы, свидетельствующие об активной работе систем противовоздушной обороны.

Местная система оповещения подтвердила активацию протоколов безопасности в густонаселенных районах страны. На текущий момент официальных данных о прямых попаданиях ракет или пострадавших среди мирного населения не поступало.

Также иранские вооруженные силы в рамках 93-го этапа ответной операции «Правдивое обещание — 4» атаковали израильские военные объекты в городах Хайфа, Кафр-Кана и Крайот. По данным КСИР, ударам подверглись центры скопления израильских сил и их боевой поддержки в Западной Галилее.

Ранее сообщалось, что Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях содержались призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».