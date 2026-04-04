04 апреля 2026 в 15:24

Депутат дал неутешительный прогноз НАТО из-за ближневосточного конфликта

Депутат Чепа: споры о применении силы к Ирану говорят о расколе НАТО

Алексей Чепа Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Споры о применении силы к Ирану говорят о расколе между странами — участницами НАТО, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, противостояние будет только увеличиваться.

Мы прекрасно понимаем, что интервенция Ирана привела к глубокому кризису во всем мире. Естественно, мы, Китай, и ряд других стран БРИКС воспринимают эту интервенцию как противодействия и осуждают их. Франция присоединилась к этому, и ряд других европейских стран не участвуют в этом конфликте. Это говорит также о глобальном расколе в Европе, НАТО и Евросоюзе. И интересы у глобального Запада абсолютно разные не только здесь, но и по многим другим международным темам. Я думаю, что противостояние будет увеличиваться, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе на данный момент полностью отсутствуют коммерческие суда под флагом Турции. Анкара активно взаимодействует с МИД Ирана для решения вопросов безопасного прохода оставшихся девяти бортов через закрытый водный путь.

Ормузский пролив
Александрина Гуловская
А. Гуловская
