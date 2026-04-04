04 апреля 2026 в 11:40

Турция хочет добиться прохода своих судов через Ормузский пролив

В Ормузском проливе на данный момент полностью отсутствуют коммерческие суда под флагом Турции, сообщил глава Минтранса республики Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала CNN Turk. Анкара активно взаимодействует с МИД Ирана для решения вопросов безопасного прохода оставшихся девяти бортов через закрытый водный путь.

В Ормузском проливе нет судов под флагом Турции. С началом войны там находились 15 судов, принадлежащих турецким компаниям, — уточнил министр.

Иран заблокировал стратегический пролив для стран, поддержавших агрессию, разрешив транзит только дружественным государствам, таким как Россия, Индия и Китай.

Ранее Иран обратился к России с просьбой предотвратить принятие резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку, по мнению Тегерана, этот шаг лишь усугубит обстановку. По данным Financial Times, ОАЭ совместно с Бахрейном продвигают в Совете Безопасности ООН инициативу, направленную на обеспечение безопасности судоходства в регионе.

