Тегеран обратился к Москве с просьбой из-за Ормузского пролива Иран попросил Россию заблокировать резолюцию по Ормузскому проливу

Иран обратился к России с просьбой предотвратить принятие резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку, по мнению Тегерана, этот шаг лишь усугубит обстановку, сообщил дипломатический источник, комментируя публикацию Financial Times. По данным издания, ОАЭ совместно с Бахрейном продвигают в Совете Безопасности ООН инициативу, направленную на обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию, — указал источник.

Обсуждаемая резолюция может предусматривать мандат на проведение операций по восстановлению движения судов в Ормузском проливе, однако Москва и Пекин, как утверждают источники газеты, способны выступить против данной инициативы.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. В ответ иранская сторона атаковала цели на территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание, что Вашингтон может вскоре «легко открыть» Ормузский пролив. Он отметил, что «это стало бы фонтанирующей нефтяной скважиной».