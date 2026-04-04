Тегеран обратился к Москве с просьбой из-за Ормузского пролива

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 03:57

Иран попросил Россию заблокировать резолюцию по Ормузскому проливу

Совбез ООН Совбез ООН Фото: Niu Xiaolei/xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран обратился к России с просьбой предотвратить принятие резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку, по мнению Тегерана, этот шаг лишь усугубит обстановку, сообщил дипломатический источник, комментируя публикацию Financial Times. По данным издания, ОАЭ совместно с Бахрейном продвигают в Совете Безопасности ООН инициативу, направленную на обеспечение безопасности судоходства в регионе.

Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию, — указал источник.

Обсуждаемая резолюция может предусматривать мандат на проведение операций по восстановлению движения судов в Ормузском проливе, однако Москва и Пекин, как утверждают источники газеты, способны выступить против данной инициативы.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. В ответ иранская сторона атаковала цели на территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп обратил внимание, что Вашингтон может вскоре «легко открыть» Ормузский пролив. Он отметил, что «это стало бы фонтанирующей нефтяной скважиной».

Мир
Иран
Россия
резолюции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.