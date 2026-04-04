«Послание из Вашингтона»: Трамп остался недоволен союзниками по блоку НАТО The American Conservative: Трамп требует от Европы подчинения и помощи с Ираном

Резкие заявления главы Белого дома Дональда Трампа в адрес НАТО стали сигналом о недовольстве Белого дома позицией европейских союзников, полагает издание The American Conservative. Поводом для ярости американского лидера послужил отказ ключевых стран Альянса присоединиться к коалиции США и Израиля в военном противостоянии с Ираном.

Послание из Вашингтона предельно ясно: трансатлантический альянс зависит от готовности Европы подчинить свои национальные интересы требованиям США, которые, как многие утверждают, сами действуют в интересах иностранного государства — Израиля, — утверждают обозреватели.

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

Также американский профессор Теодор Постол заявил, что США и Израилю удалось разрушить лишь наземные объекты Ирана, основной арсенал республики находится под землей и защищен от ударов. Таким образом, как и предполагали многие эксперты, конфликт довольно быстро повернулся в пользу Ирана, уточнил он.