04 апреля 2026 в 13:05

Бельгия назвала виновного в расколе НАТО

Министр обороны Бельгии Франкен обвинил Европу в расколе НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сокращение расходов НАТО на оборону стало бомбой замедленного действия для Альянса, заявил в соцсети Х министр обороны Бельгии Тео Франкен. По его мнению, жизнеспособность военных союзов напрямую зависит от солидарности участников и наличия хорошо оснащенных вооруженных сил.

После распада Советского Союза «мирный дивиденд» был немедленно растрачен. Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов. Тем самым мы сами заложили бомбу под альянсом НАТО, — констатировал глава ведомства.

Франкен подчеркнул, что для европейских стран задача поддержания обороноспособности оказалась исторически сложной. По его словам, дальнейшее существование Альянса требует от Европы пересмотра приоритетов и возвращения к реальному укреплению армий. Без активной поддержки Вашингтона и собственных инвестиций в безопасность структура НАТО рискует утратить свое стратегическое значение, пояснил глава ведомства.

Франкен также затронул тему возможного ослабления блока в случае выхода США из его состава. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп не может принять это решение в одностороннем порядке, но обладает полномочиями закрывать базы в Европе, выводить войска и ограничивать обмен разведывательными данными с союзниками. Уже это может сильно ослабить блок, резюмировал он.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что процесс разрушения Североатлантического альянса уже запущен. По его словам, решение Соединенных Штатов о выходе из организации сделает этот развал необратимым.

Европа
НАТО
Бельгия
США
СССР
