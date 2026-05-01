Япония пошла на неожиданный шаг из-за войны на Ближнем Востоке

Япония закупила партию российской нефти на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива, через который страна обычно получает 95% всего импорта этого топлива, выяснил корреспондент ТАСС. Танкер Voyager под оманским флагом сейчас идет у южного побережья острова Кюсю.

Факт закупки позднее подтвердила компания-импортер. Ожидается, что 3 мая танкер прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где находится НПЗ Taiyo Oil. Ситуация с поставками остается напряженной.

Ранее на лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent значительно подскочила и впервые с июня 2022 года преодолела порог в $120 за баррель (около 8,9 тыс. рублей) за баррель. Фьючерсы на WTI с поставкой в июне 2026 года также подорожали на 8,15%, достигнув отметки $108,07 (около 8,1 тыс. рублей) за баррель.

Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глобальная стоимость нефти может определяться поступками и высказываниями президента США Дональда Трампа. По словам словацкого политика, даже настроение американского лидера способно влиять на котировки.