Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми

Двое из них пострадавших в результате инцидента с вертолетом Ми-8 в Коми получили травмы средней степени тяжести, остальные восемь — легкой степени, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование.

В настоящее время пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа.

