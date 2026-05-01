01 мая 2026 в 18:50

Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми

Двое из пострадавших при ЧП с вертолетом в Коми получили травмы средней тяжести

Двое из них пострадавших в результате инцидента с вертолетом Ми-8 в Коми получили травмы средней степени тяжести, остальные восемь — легкой степени, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. Все пострадавшие доставлены в больницу на обследование.

Все пострадавшие доставлены в приемное отделение медицинского учреждения: двое из них получили травмы средней степени тяжести, еще восемь — легкой, — сообщила пресс-служба.

В настоящее время пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Вертолет вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа.

До этого самолет Airbus A321, следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Румынии. ЧП произошло через два часа после вылета воздушного судна. Лайнеру разрешили совершить посадку, он приземлился в Бухаресте. Причиной экстренной посадки стал умирающий пассажир.

Стало известно состояние пострадавших при инциденте с вертолетом в Коми
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
