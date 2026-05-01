В мае россияне смогут дважды наблюдать полнолуние

Май 2026 года станет уникальным временем для любителей астрономии, так как в этом месяце можно будет наблюдать сразу два полнолуния, сообщили ТАСС в Московском планетарии. Первое из них произойдет уже 1 мая в 20:25 по московскому времени.

Второе полнолуние ожидается 31 мая, и именно его называют «голубой» Луной. Столь необычное название связано не с цветом спутника, а с редкостью самого явления, когда за один календарный месяц Луна полностью освещается дважды. Термин заимствован из английской идиомы «once in a blue moon», что означает крайне редкое событие. Специалисты планетария также отметили, что подобные астрономические совпадения случаются нечасто.

Следующий еще более впечатляющий период наступит только в 2037 году, когда россияне смогут увидеть сразу две «голубых» Луны за один год. Пока же у жителей страны есть отличная возможность насладиться ярким ночным небом в начале и в конце этого весеннего месяца.

Ранее сообщалось, что участники миссии Artemis II стали свидетелями уникального явления. С борта космического корабля Orion они впервые разглядели обратную сторону Луны. По словам астронавта Кристины Кук, увиденное сильно отличается от привычной картины.